No boxe! Revanche entre Rampage Jackson e Rashad Evans é anunciada para 2025

Quinze anos depois, Quinton 'Rampage' Jackson e 'Suga' Rashad Evans se enfrentarão novamente, assim como já havia sido sinalizado pelo primeiro. A rivalidade entre os ex-campeões do UFC será colocada à prova de novo, desta vez dentro do ringue de boxe, em um combate com data ainda a ser definida, mas que acontecerá nesta temporada 2025.

A notícia sobre a revanche foi divulgada pela 'Influencer Crossover Series', companhia responsável por promover o evento, e confirmada por ambos lutadores através de suas respectivas contas pessoais no 'Instagram'. De acordo com a publicação, apesar de ainda não ter data, o show - nomeado de 'ICS Mania 1' - já possui uma sede prevista: a cidade de Albuquerque, no Novo México (EUA).

Aos 46 anos, Rampage Jackson soma 38 vitórias e 14 derrotas em sua currículo no MMA profissional. O veterano, que foi campeão meio-pesado (93 kg) do UFC e finalista do GP peso-médio do PRIDE em 2003, não entra em ação desde dezembro de 2019, quando acabou nocauteado pelo russo Fedor Emelianenko, em evento do Bellator sediado no Japão.