Ex-campeões, Henry Cejudo e Dominick Cruz encabeçam card do UFC Seattle

Esquadrão Brasileiro

O card do show, que ainda conta com indefinições em algumas lutas, foi divulgado pelo presidente do UFC, Dana White, nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). E como não poderia ser diferente, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado na edição, com cinco lutadores já confirmados até o momento.

O veterano Edson Barboza enfrentará o americano Steve Garcia. Já o promissor Jean Silva terá como oponente Melsik Baghdasaryan, da Armênia. Por sua vez, a top 3 do peso-galo Ketlen Vieira vai encarar Macy Chiasson. E Antonio Trócoli e Rafael Cerqueira medirão forças com Mansur Abdul-Malik e Modestas Bukauskas, respectivamente.

We have not been to Seattle in 12 years! I will see you soon #UFCSeattle! pic.twitter.com/vjk1iSKJFk

- danawhite (@danawhite) January 7, 2025