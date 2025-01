McGregor reforça rumor sobre bolsa de R$ 1,5 bilhão para encarar Logan Paul

Ainda sem novo compromisso agendado para voltar a competir no octógono do UFC, Conor McGregor parece ter voltado suas atenções para uma empreitada que poderia lhe render uma recompensa salarial bilionária. E mesmo diante da descrença de alguns sobre os termos de contrato da sua suposta próxima luta, o astro irlandês fez questão de reforçar os rumores de que possui uma proposta de 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão) para encarar o influenciador Logan Paul no ringue de boxe, em um combate de exibição na Índia.

No último domingo (5), o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC utilizou sua conta oficial no 'X' para, mais uma vez, indicar que deve medir forças com Logan Paul e, de quebra, receber uma quantia extremamente lucrativa como pagamento. Vale lembrar que em sua primeira experiência no boxe, contra a lenda Floyd Mayweather Jr, em 2017, McGregor teria embolsado cerca de 85 milhões de dólares, segundo a 'Forbes'.

"250 milhões de dólares. Índia. #EstouChegando", escreveu Conor na legenda da publicação ilustrada por uma foto de Logan Paul (veja abaixo ou clique aqui).