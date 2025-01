Ex-campeão do UFC remove prótese ocular e tira sarro de rival: "Te venci com um olho"

Em janeiro de 2013, Michael Bisping sofreu um dano irreparável enquanto competia no UFC. Depois de ser nocauteado por Vitor Belfort com um chute na cabeça, o inglês sofreu um deslocamento de retina, que posteriormente se tornou um glaucoma e resultou na perda total da visão de um de seus olhos. Desde então, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate usa uma prótese ocular, popularmente conhecida como 'olho de vidro'. E apesar do trauma sofrido há pouco mais de uma década, atualmente 'The Count', como é conhecido, aparentemente lida bem com a situação. E prova disso foi sua mais recente participação no 'JAXXON PODCAST',

Quando o assunto em questão surgiu na gravação, Bisping, de forma bem-humorada, fez questão de retirar seu olho de vidro, aterrorizando os demais convidados do podcast (veja abaixo ou clique aqui). Um deles era seu rival de longa data Luke Rockhold, que também ficou chocado com a cena. Dando risadas, Michael aproveitou o momento para tirar sarro do também ex-campeão do UFC, ao relembrá-lo que o derrotou em 2016, em disputa válida pelo título, com apenas um olho.

"Eu tenho um olho. Irmão (Rockhold), eu te nocauteei com apenas a p*** de um olho antes mesmo de começarmos. O Vitor Belfort, cheio de bomba, me chutou na cabeça e deslocou minha retina. Mas depois eu tive glaucoma e acabei (perdendo a visão). Eu já estava cego de um olho antes da nossa última luta (Rockhold)", declarou Bisping, em meio a risadas.