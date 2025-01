De olho em revanche, O'Malley declara torcida para Merab contra primo de Khabib no UFC 311

Em meados de dezembro, Sean O'Malley anunciou que se afastaria das redes sociais por tempo indeterminado, a fim de focar mais em sua carreira como lutador profissional. E, ao que tudo indica, o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate já tem em mente qual próximo passo quer trilhar dentro da organização. De olho na disputa do título da categoria, que será colocado em jogo no UFC 311, no dia 18 de janeiro, 'Sugar' declarou torcida para seu algoz Merab Dvalishvili.

E a declaração do americano se justifica, já que, além de eventualmente conseguir vingar a derrota em uma possível revanche, O'Malley surge como a opção de preferência de Dvalishvili, que gostaria, inclusive, de lhe ceder uma revanche imediata. Ambos se enfrentaram em setembro de 2024, no 'Noche UFC', sediado na 'Esfera', com triunfo do wrestler georgiano por decisão unânime.

Mas para além do desejo de vingança, Sean se mostra disposto a retomar o posto de campeão até 61 kg. Sendo assim, o popular striker está disposto a medir forças também contra Umar Nurmagomedov, caso o primo de Khabib derrote Merab no UFC 311. Durante sua recente ida para o Japão, no fim de 2024, para acompanhar o evento de fim de ano do Rizin, O'Malley dividiu seus planos com a imprensa local durante uma coletiva.