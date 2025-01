Rival histórico de McGregor, Khabib usa luta de seu primo para detonar MMA irlandês; entenda

No dia 25 de janeiro, em Dubai (EAU), Usman Nurmagomedov e Paul Hughes medirão forças no 'Bellator Champions Series', em confronto que coloca em jogo o cinturão peso-leve (70 kg). E a luta entre o campeão russo e o desafiante ao título irlandês pode ter, mesmo que indiretamente, reacendido a chama de uma das maiores rivalidades da história das artes marciais mistas, entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor. Isso porque 'The Eagle', ex-campeão peso-leve do UFC, usou o confronto que está por vir para criticar o nível do MMA praticado no país de seu rival histórico.

Em entrevista ao canal oficial da 'PFL' (veja abaixo ou clique aqui), que no fim de 2023 adquiriu parte do Bellator, Khabib questionou a importância do MMA irlandês mundialmente. Além disso, o wrestler comparou o nível de atletas do país de McGregor com o do Daguestão, uma divisão federal da Rússia que está situada no sudoeste do país, do qual faz parte. Na visão de Nurmagomedov, a Irlanda é uma nação sem tradição e potencial nos esportes de combate, se comparada à Rússia.

"Irmão, A Irlanda não tem lutadores. Vamos ser sinceros. Quantos lutadores da Irlanda você conhece? Paul Hughes e Conor (McGregor). E quem mais? Não há lutadores, irmão. Venha para o Daguestão que você vai entender. Muitas organizações sequer assinam com lutadores daguestaneses porque eles se preocupam de que todos podem se tornar campeões. Vamos ser honestos. O nível do MMA do Daguestão está aqui (no alto). Mas o nível da Irlanda não está nem na metade do nível do Daguestão", detonou Khabib.