Luto! Boxeador da Tanzânia morre aos 29 anos após sofrer nocaute durante luta

O ano de 2024 terminou com uma péssima notícia para a comunidade dos esportes de combate. Isso porque no dia 30 de dezembro faleceu o pugilista Hassan Mgaya. Com apenas 29 anos de idade, o atleta da Tanzânia veio a óbito após sofrer um nocaute durante o combate travado contra Paul Elias. O boxeador, que competia na categoria peso-leve (61,2 kg), chegou a ficar hospitalizado por alguns dias, mas não resistiu aos ferimentos do confronto.

A notícia da morte de Hassan foi divulgada pela Comissão de Boxe da Tanzânia e confirmada posteriormente, na última quinta-feira (2), pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), uma das maiores entidades da modalidade. Através da figura de seu presidente Mauricio Sulaiman, a companhia lamentou o falecimento do pugilista tanzaniano por meio de um breve comunicado em seu site oficial (clique aqui).

"O boxeador profissional tanzaniano Hassan Mgaya faleceu em 30 de dezembro de 2024, devido a lesões resultantes de um nocaute que recebeu em 27 de dezembro. Mgaya foi levado para o Hospital Palestina em Sinza, na Tanzânia, antes de ser transferido para o Hospital Mwananyamala, onde passou os seus últimos momentos. Toda a família WBC e o Presidente Mauricio Sulaiman enviam nossas mais profundas condolências à família e amigos do nosso querido campeão. Descanse em paz", informou o comunicado da entidade.