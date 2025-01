Lutador do UFC que recebeu casa de The Rock revela que familiares comemoraram sua derrota

No início de dezembro de 2024, Themba Gorimbo chegou para competir no UFC 310 embalado por quatro vitórias consecutivas na organização. O bom momento, porém, se encerrou com a derrota por finalização sofrida para Vicente Luque, ainda no primeiro assalto. Além do baque esportivo, o atleta do Zimbábue precisou lidar com outra frustração, essa de ordem pessoal, após o resultado negativo no card numerado de Las Vegas (EUA). Afinal de contas, de acordo com o próprio, alguns de seus familiares lhe surpreenderam negativamente ao comemorarem seu revés no octógono mais famoso do mundo.

Em recente participação no 'The Pivot Podcast', o meio-médio (77 kg) do Ultimate afirmou que recebeu um vídeo no dia seguinte ao combate em que presenciou seus primos celebrando sua derrota para o rival brasileiro. Em tom de desabafo, Gorimbo admitiu que tal cena mexeu com seu psicológico, já que os familiares presentes no registro cresceram com ele e compartilharam da mesma origem humilde no Zimbábue.

"Quando fiquei online, um de meus primos, não posso dizer o nome dele, mas ele me mandou mensagem no dia seguinte após eu perder essa última luta. Alguns dos meus primos estavam comemorando minha derrota. Eles estavam todos celebrando minha derrota. Ele me enviou um vídeo deles em um lugar onde ficávamos há 15 anos, um pequeno vilarejo em Danun, uma favela. Esses meus primos estavam comemorando minha derrota. Você tem noção do quanto isso te consome? Porque tento sempre o melhor para todos. Posso não te ajudar diretamente, mas talvez queira construir um bem para a comunidade. Aí uma pessoa se irrita: 'Por que você construiu um poço perto da casa desse cara e não desse?' Pessoas enviando mensagens pedindo 5 mil dólares. Onde vou conseguir isso? Eles acham que porque estou no UFC, sou milionário. Não sou. Talvez um dia", lamentou Themba.