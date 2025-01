UFC encaminha Stephanie Rondinha vs Sam Hughes para março, em Las Vegas

Revelada pelo Contender Series em 2023, Stephanie Luciano fez sua aguardada estreia no UFC em agosto de 2024. E após estrear com o pé direito, vencendo a compatriota Talita Alencar, 'Rondinha', como é conhecida, já sabe os detalhes de seu segundo compromisso na principal liga de MMA do mundo. A peso-palha (52 kg) brasileira medirá forças contra a americana Sam Hughes no card do Ultimate programado para o dia 15 de março, no 'Apex', em Las Vegas (EUA). A informação do combate foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

O confronto promete ser um verdadeiro duelo de gerações. Enquanto aos 25 anos de idade, Rondinha se prepara para sua segunda luta no UFC, Hughes, aos 32, se encaminha para sua décima aparição no octógono mais famoso do mundo. O momento vivido pelas duas atletas também se difere, já que a brasileira chega embalada por quatro combates sem perder e a americana vem alternando vitórias e derrotas em seus últimos compromissos.

Outro brasileiro em ação no card

Apesar de ainda faltar mais de três meses para sua realização, o card no Apex do dia 15 de março já conta com outro brasileiro escalado além de Stephanie Rondinha. Promessa da categoria dos moscas (57 kg), André Lima tenta aumentar sua invencibilidade no MMA profissional contra o espanhol Daniel Barez. Curiosamente, o embate também será um duelo de gerações, já que 'Mascote', como é conhecido, tem apenas 25 anos - contra os 36 anos de idade de seu oponente.