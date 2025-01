Fora do UFC? Tony Ferguson indica retorno em 2025: "Novas missões reconhecidas"

Em seu auge, Tony Ferguson foi considerado um dos melhores pesos-leves (70 kg) da história, chegando a conquistar o cinturão interino da categoria no UFC. Nos últimos anos, porém, o veterano bateu um recorde negativo na organização, sofrendo incríveis oito derrotas consecutivas. Mesmo aos 40 anos de idade, 'El Cucuy', como é conhecido, se recusa a pendurar as luvas. Sem a aposentadoria nos planos, o atleta americano projeta um retorno à atividade na temporada de 2025.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ferguson indicou que terá um combate anunciado em breve. Sem entrar em detalhes, o veterano fez mistério e não revelou, porém, se tal desafio seria dentro ou fora do UFC. Antes mesmo de sua última derrota no octógono, Dana White já havia pedido publicamente para que Tony pendurasse as luvas e se despedisse do esporte. Sendo assim, alguns dos fãs do americano projetam que um eventual duelo futuro pode ser realizado em uma 'nova casa'.

"Me destruí completamente para me reinventar. Como artista, pretendo mostrar algo que vocês nunca viram antes. Feliz Ano Novo, galera. 2025 está na minha mira. Fiquem sintonizados e vejam a mágica acontecer. Novas missões foram reconhecidas. Notícias de luta em breve", escreveu Tony, sem entrar em detalhes sobre o citado confronto.