UFC: Russo invicto recebe seis meses de suspensão após falhar em exame antidoping

O calendário de competições do UFC em 2024 se encerrou no dia 14 de dezembro, com a realização do evento em Tampa (EUA), último card do ano. Entretanto, mesmo sem lutas programadas, o programa antidoping da organização segue a todo vapor. E prova disso é que um grande prospecto dos meio-pesados (93 kg) acabou flagrado na reta final da temporada. Invicto no MMA profissional, Azamat Murzakanov testou positivo para o metabólito 'LGD 4030', substância proibida de efeito anabolizante, e recebeu uma suspensão de seis meses - 180 dias.

O gancho imposto a Murzakanov, devidamente aceito pelo russo, foi divulgado no site oficial do UFC (clique aqui) nesta segunda-feira (30) através de um comunicado do 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD). A coleta contaminada foi realizada no dia 8 de outubro de 2024. A punição para Azamat começou no dia 1º de novembro de 2024, data em que o lutador foi notificado por escrito pelo CSAD e suspenso de maneira, então, provisória. Sendo assim, 'The Professional', como é conhecido, estará apto a competir novamente 180 dias depois, mais precisamente a partir do dia 1º de maio de 2025.

Suplementação contaminada

Apesar de presente em seu organismo, a quantidade de 'LGD 4030' foi considerada ínfima e, portanto, tais níveis não seriam capazes de render a Murzakanov um aumento ou ganho de performance. Além disso, um frasco selado de um suplemento que o russo havia feito uso antes de ter a amostra do dia 8 de outubro coletada foi enviada ao Laboratório do UFC.