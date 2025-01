UFC encaminha Bruna Brasil vs Wang Cong para card numerado na Austrália, em fevereiro

No início de dezembro, o Ultimate anunciou as duas lutas principais do UFC 312, que lideram o card com disputas de cinturões previstas. Com a porção principal encaminhada, o evento com sede em Sydney, na Austrália, como um todo, também passa a ganhar corpo e tomar uma versão quase definitiva. A mais nova adição ao show programado para o dia 8 de fevereiro é o confronto entre Bruna Brasil e Wang Cong. A disputa, válida pela divisão dos moscas (57 kg), foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

Depois de trilhar seu caminho no Ultimate até aqui na divisão dos palhas (52 kg), Bruna sobe de categoria para enfrentar a renomada striker chinesa. A representante da Fighting Nerds chega embalada pela vitória sobre Molly McCann, em julho de 2024. Já Wang Cong tenta se reabilitar após perder a invencibilidade no MMA profissional contra a também brasileira Gabriela Fernandes, em novembro passado.

Cinturões em jogo

Além do embate entre Bruna e Cong, o UFC 312 contará com duas disputas de cinturão. Entre os homens, Dricus du Plessis tenta defender o título dos pesos-médios (84 kg) em uma revanche contra Sean Strickland, que serve como a atração principal da noite. Já no 'co-main event', entre as mulheres, a chinesa Weili Zhang tenta se manter como soberana na divisão dos palhas contra a invicta no MMA profissional Tatiana Suarez.