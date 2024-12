Filho de Sakuraba estreia no MMA com vitória por nocaute em apenas 26 segundos

"A maçã não cai longe da árvore" é um ditado utilizado normalmente para demonstrar a semelhança de uma pessoa com seus pais. E tal expressão se encaixa perfeitamente na família Sakuraba. Afinal de contas, o lendário lutador Kazushi Sakuraba viu de perto seu legado ser passado adiante na madrugada desta terça-feira (31). Isso porque seu filho, Taisei Sakuraba, estreou com êxito no MMA profissional, conquistando a primeira vitória de sua carreira em apenas 26 segundos. Como não poderia deixar de ser, o 'Caçador de Gracies' esteve no corner para apoiar sua cria e acompanhou o embate de perto.

O confronto reforçou o card especial de fim de ano do Rizin, sediado em Saitama, no Japão. Logo em seu debute na modalidade, Taisei encarou pela frente o veterano dos esportes de combate Yusuke Yachi, que soma mais de 40 lutas profissionais e vinha embalado por triunfos consecutivos em suas últimas aparições. Sua boa fase, porém, não foi páreo para o ímpeto do jovem de 26 anos que, ao ter sua perna agarrada logo no início do combate, soltou um cruzado inesperado e levou o rival à lona. Por cima, o filho de Sakuraba golpeou no 'ground and pound' até o árbitro interromper o duelo (veja abaixo ou clique aqui).

Legado de Sakuraba

Com mais de 40 combates em seu cartel como profissional, Sakuraba marcou época e se tornou uma lenda do Pride entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Entre 1999 e 2000, o japonês derrotou quatro membros da família Gracie: Royler, Royce, Renzo e Ryan. A sequência contra o clã brasileiro fez com que Kazushi recebesse a alcunha de 'Caçador de Gracies'. Mesmo com uma passagem curta pelo UFC, o veterano também fez história ao entrar no Hall da Fama na 'Ala Pioneiros'. Hoje aos 55 anos de idade, Sakuraba somou 26 triunfos, 17 derrotas, um empate e dois 'no contests' (sem resultado) em sua carreira.