Gordon Ryan abre o jogo sobre uso de esteroides: "Poderia ter feito tudo natural"

Maior nome em atividade do grappling mundial, Gordon Ryan não costuma fugir de polêmicas. Mesmo sobre temas considerados tabu dentro dos esportes de combate, como o uso de esteroides, o americano fala abertamente. Apesar de admitir fazer uso dos chamados 'PEDs' (substâncias para aumento de performance), 'King', como é conhecido, destacou que conseguiria atingir todas suas conquistas mesmo sem o uso das drogas, de forma 100% natural. E para justificar seu ponto de vista, o faixa-preta utilizou o exemplo de sua própria carreira nos tatames.

Através de seu canal no 'Youtube', Gordon discorreu sobre o tema por cerca de 30 minutos (clique aqui). E dentre os pontos levantados, o americano relembrou que até seus 20 anos nunca havia feito uso de esteroides. E, já naquela época já vencia e finalizava os melhores competidores do mundo na luta agarrada. Sem papas na língua, Ryan também explicou que dentro das competições de grappling, ao menos em sua maioria, o uso dos chamados 'PED's' não é ilegal. Sendo assim, King se considera buscando sua melhor versão possível, e não infringindo possíveis regras.

"A questão dos esteroides é: você precisa deles para ser o melhor atleta do mundo? Não, acho que não. Acho que poderia ter feito tudo isso natural e ser o melhor do mundo sem esteroides. Não estou incentivando o uso de esteroides, muito menos crianças a usarem, de jeito nenhum, nada disso. Só estou dizendo que não acredito que você precise de esteroides para ser o melhor do mundo. Mas acredito que você precisa de esteroides para ser a sua melhor versão como atleta. Esteroides são 'PEDs': Drogas para aumento de performance. Se você é um atleta deste nível, não tem como piorar usando esteroides. Esteroides sempre vão te tornar um atleta melhor. Se estivesse competindo apenas contra o segundo melhor do mundo, não precisaria de esteroides. Sou muito melhor tecnicamente que todos que nem preciso de esteroides. Mas não estou competindo contra o segundo do mundo, e sim contra mim mesmo. O quão bom consigo ser como atleta no meu auge?", analisou 'King'.