Luto! Boxeador morre aos 35 anos, seis dias após conquistar cinturão

Registro de Bamba no boxe

Paul Bamba iniciou sua trajetória no boxe profissional em 2021. Ao longo dos anos, o porto-riquenho impressionou no ringue por conta do seu poder de nocaute. No esporte, o atleta construiu um cartel composto por 19 vitórias, sendo 18 por nocaute, e três derrotas.

