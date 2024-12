Whittaker minimiza chance de lutar contra Caio Borralho no UFC

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Robert Whittaker sofreu uma dura derrota no UFC. O ex-campeão do peso-médio (84 kg) não resistiu ao jogo intenso de Khamzat Chimaev e acabou finalizado no primeiro round. Dessa forma, 'The Reaper', distante de disputar o cinturão da categoria novamente, se mostrou cauteloso quanto ao próximo passo de sua carreira e acabou frustrando um brasileiro.

Em seu podcast 'MMArcade', Whittaker, ao ser questionado pelo apresentador se Caio Borralho poderia ser seu próximo adversário no UFC, minimizou a chance de tal luta acontecer. Vale pontuar que praticamente todos os atletas de elite do peso-médio da companhia estão com lutas marcadas, com exceção da dupla e Chimaev.

Como perdeu para 'Borz', o australiano teria apenas 'The Natural' como opção de adversário disponível no top-6 da divisão. Contudo, o ex-campeão da categoria já deixou claro não ter pressa para voltar a lutar e até cogitou competir nos meio-pesados (93 kg). Curiosamente, Caio, ciente do atual cenário dos médios, não mencionou Whittaker como oponente e também se colocou à disposição do UFC para subir de peso.