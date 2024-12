Tsarukyan revela que esqueceu estratégia após quase ser finalizado por Charles Do Bronx

Arman Tsarukyan vive grande fase no UFC. Em abril, em Las Vegas (EUA), o armênio superou Charles Oliveira por decisão dividida, emplacou a quarta vitória seguida e ganhou o direito de disputar o cinturão do peso-leve (70 kg). Agora, o atleta se prepara para encarar o campeão Islam Makhachev, em janeiro, mas não esquece um momento dramático vivido na luta contra o brasileiro.

Tsarukyan revelou que esqueceu a estratégia que traçou com a sua equipe para o combate, após quase ser finalizado por 'Do Bronx'. E, de fato, o momento entre os atletas foi tão tenso, que causou apreensão até mesmo nos fãs. Durante o primeiro round da batalha, o armênio foi surpreendido pelo ex-campeão do peso-leve do UFC e acabou caindo em uma justa 'guilhotina'.

Apesar da posição estar encaixada, Arman, com um semblante assustado no solo, não se desesperou e conseguiu sobreviver ao ataque do maior finalizador da história do UFC, mostrando frieza e seu alto nível, principalmente defensivo, no grappling. Ao final da luta, o armênio levou a melhor contra Charles por pontos e ressaltou que conseguiu o triunfo na base da força de vontade e não sendo cerebral.