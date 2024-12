Irritado, Patrício Pitbull reforça crítica a PFL devido a falta de lutas

"Assinei um contrato com o Bellator. O contrato diz que eles vão me dar lutas e me deram. A PFL comprou o Bellator. Eles me deram uma luta em março e cancelaram outra com semanas de antecedência no meio do camp. Isso não é honrar o contrato. Eu fiz a minha parte, eles não fizeram. 'Temos planos para Pitbull. Queremos honrar nosso contrato e dar para ele uma luta em abril, 13 meses depois da última luta dele com a gente, porque não conseguimos dar para ele uma luta antes disso'. Que dia de abril? 'A definir'. Qual é o local? 'A definir'. Quem é o oponente? 'A definir'. Planos reais", escreveu o atleta.

Registro de 'Pitbull' no MMA

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização. O campeão dos penas da companhia está em seu terceiro reinado no peso e possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus triunfos mais expressivos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.

I signed a contract with @BellatorMMA. The contract states they'll give me fights. They did. @PFLMMA bought Bellator. They gave me one fight in March and cancelled another on weeks notice mid camp. That's not honoring the contract. I've done my part, they didn't.

- Patricio Pitbull (@PatricioPitbull) December 24, 2024

"We have plans for Pitbull, we want to honor our contract and give him a fight in April, 13 months after he last fought for us because we were unable to give him a fight before that". What day of April? "TBD". What's the location? "TBD". Who's the opponent? "TBD". Real plans.