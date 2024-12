Ngannou minimiza chance de realizar superluta contra Jon Jones

"Faz quatro anos que venho dizendo isso. Fico confuso, porque as pessoas continuam me fazendo essa pergunta. Já se passaram quatro anos. Isso não é problema meu, não me importo mais com isso. Se acontecer, bom, se não acontecer, f***", declarou o lutador em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Seconds Out'.

Registro de Ngannou no MMA

Atualmente na PFL, Francis Ngannou, de 38 anos, alcançou sucesso no MMA ao atuar pelo UFC, vencer grandes nomes e, não à toa, se tornou um dos lutadores mais assustadores dos esportes de combate.

No UFC, o ex-campeão do peso-pesado nocauteou Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Cain Velasquez, Curtis Blaydes (duas vezes), Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano' e Stipe Miocic, além de superar Ciryl Gane por pontos em sua primeira e única defesa de título. Na modalidade, o camaronês construiu um cartel composto por 18 vitórias, sendo 17 pela via rápida (13 por nocaute e quatro por finalização), e três derrotas.