Alegria, paz e saúde! Confira como foi o Natal da comunidade do MMA

A reta final de dezembro é uma das poucas janelas em que os eventos de combate baixam sua frequência. Sendo assim, atletas e personalidades do ramo das lutas podem, enfim, deixar o trabalho duro de lado momentaneamente e relaxar. E foi exatamente isso que diversos nomes consagrados do MMA fizeram na virada da última terça-feira (24) para quarta-feira (25), na comemoração do Natal.

Como já é tradicional, boa parte dos profissionais de MMA reuniu suas respectivas famílias para celebrar o espírito natalino da melhor forma. Houve também quem combinasse roupas tradicionais de Natal com seus familiares, como foi o caso de Alex 'Poatan', campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, com seus filhos.

Já Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, comemorou a data publicando uma foto de uma de suas vitórias com sua família e integrantes da equipe 'American Top Team' no octógono. Por sua vez, Cris 'Cyborg' e Lyoto Machida compartilharam ensinamentos.