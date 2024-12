Mike Perry desafia ex-campeão do UFC para luta de boxe sem luvas

Mike Perry roubou a cena no último show do 'Bare Knuckle FC' na temporada 2024. No evento realizado no último sábado (21), na Flórida (EUA), o 'bad boy' não competiu no ringue, mas abordou seu futuro no boxe sem luvas. E, ao que tudo indica, a estrela da principal organização da modalidade já tem um adversário renomado em mente.

Ao subir no ringue, Perry, sem rodeios, desafiou Robbie Lawler, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, para um embate no BKFC. Inclusive, o veterano, de 42 anos, também marcou presença no evento e, ao ser desafiado, não esboçou reação. É bem verdade que 'Ruthless' se aposentou do MMA em 2023 e passou a auxiliar seus parceiros de treino em seus compromissos nos esportes de combate.

Como competiu pela última vez em abril, 'Platinum', visando protagonizar lutas midiáticas contra profissionais importantes, mencionou Lawler como alvo. A curiosidade é que, nos tempos de UFC, os strikers, conhecidos por conta da agressividade em ação, integraram a mesma categoria, mas nunca se enfrentaram.