Sem rival, Caio Borralho sugere subir para encarar top 15 dos meio-pesados do UFC

"Parece que a divisão dos médios está muito bagunçada neste momento. O que vocês acham de subir para o meio-pesado e encarar um cara top 15?", questionou Caio.

Em alta

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o sexto colocado no ranking peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.

It seems that the middleweight division is to messy right now ?????

What u guys think about going up to light heavyweight and face a top 15 guy? ?

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) December 21, 2024