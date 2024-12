Ex-campeão do UFC aposta em vitória de Chimaev sobre Poatan em possível luta

O rumor envolvendo uma possível disputa entre Alex Poatan e Khamzat Chimaev no UFC movimentou a comunidade do MMA nos últimos dias. E ao menos uma importante figura do meio acredita que o peso-médio (84 kg) russo pode destronar o atual campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate: o australiano Robert Whittaker.

Ex-campeão dos médios, 'Bobby Knuckles' foi a mais recente 'vítima' de Chimaev no octógono mais famoso do mundo, ao ser finalizado ainda no primeiro round da disputa, no UFC 308, em outubro deste ano. Com a experiência de quem já sofreu nas mãos do wrestler russo, Whittaker aposta na vitória de 'Borz' sobre Poatan em um possível duelo entre eles.

"Chimaev (vence), fácil. Não facilmente, mas Chimaev. Ele (Chimaev) é bom no que faz, joga com seus pontos fortes, mas digamos, hipoteticamente, que Chimaev diminua o ritmo, canse um pouco, Pereira não vai. Ele pode trocar dormindo, exausto. O cara tem feito isso a vida inteira. Ele vai matar Chimaev na trocação. Não vai ser como a luta Usman vs Chimaev, onde Usman meio que estava levando a melhor no boxe no período em que Chimaev cansou. Vai ser um massacre. Mas será que chega tão longe?", ponderou Whittaker, em participação no 'MMArcade Podcast'.