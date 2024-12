Ngannou aponta caminho da vitória para Tyson Fury em revanche contra Usyk

Assim como grande parte do mundo das lutas, Francis Ngannou também estará de olho na revanche entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury, que acontece neste sábado (21), na Arábia Saudita. Mais do que isso, o gigante camaronês parece se sentir confortável para opinar sobre o confronto entre os astros do boxe após ter se aventurado na nobre arte recentemente.

Em entrevista à 'DAZN', Ngannou analisou o combate e apontou o caminho da vitória para Fury, que perdeu o primeiro duelo contra Usyk, em maio deste ano. Com a experiência de ter enfrentado o pugilista inglês na sua estreia no boxe, o ex-campeão peso-pesado do UFC acredita que a informação sobre o rival obtida pelo 'Gypsy King' depois da derrota pode servir para que ele dê o troco e saia com o resultado positivo neste sábado.

"Eu acho que Tyson precisa pressionar um pouco mais, se impor, manter posição, e não levar tanto para trás. Ele coletou muitos dados sobre Usyk na última luta. Isso (os dados), ele talvez use desta vez para vencer", analisou Francis Ngannou.