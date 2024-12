Tyson Fury surge 25 kg mais pesado que Oleksandr Usyk para revanche no boxe

Tyson Fury terá uma vantagem considerável de tamanho e peso na revanche programada contra Oleksandr Usyk. E isso ficou comprovado nesta sexta-feira (20), durante a pesagem oficial do aguardado combate. Primeiro a subir no palco, 'The Gypsy King' despontou com a marca de 127,4 kg. Em seguida, seu adversário ucraniano também subiu na balança para cravar 102,5 kg. Desta forma, incríveis 25 kg separam os dois competidores às vésperas do embate sediado em Riad, na Arábia Saudita.

Vale ressaltar que a diferença de peso é permitida nesta categoria, já que os pesos-pesados no boxe competem acima de 90 kg, sem limite máximo de massa exigido. Sendo assim, se por um lado Fury terá vantagem na força, por outro, Usyk tende a ser o pugilista mais ágil dentro do ringue quando os dois colidirem pela segunda vez.

Outro ponto a ser considerado também é que, ao contrário do que é de costume nos esportes de combate, tanto Fury quanto Usyk se pesaram totalmente vestidos, o que pode ter influenciado também no peso aferido na balança (veja abaixo ou clique aqui). No primeiro duelo entre os dois, disputado em maio, o gigante britânico também surgiu mais pesado que o rival, mas por uma margem menor, de cerca de 17 kg.