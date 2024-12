Magomed Ankalaev chama Alex Poatan de "medroso" após recusa de title shot

Não demorou muito para que Magomed Ankalaev se pronunciasse após, supostamente, perder a vaga de próximo adversário do brasileiro Alex 'Poatan' Pereira. Depois do campeão meio-pesado (93 kg) do UFC vir a público negar que enfrentará o rival no seu seguinte compromisso no octógono, o russo rapidamente deu a resposta e não poupou o striker paulista.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Magomed Ankalaev, mais uma vez, acusou Alex Poatan de estar com medo de enfrentá-lo. Primeiro colocado no ranking meio-pesado do Ultimate e invicto há 13 lutas, o russo se consolidou como o favorito à vaga de próximo desafiante ao título da categoria após derrotar Aleksandar Rakic, em outubro deste ano.

"Medroso", provocou Ankalaev ao responder a publicação feita por Poatan no 'X'.