Alex Poatan indica que Magomed Ankalaev não será seu próximo rival no UFC

"Não será o Ankalaev!", escreveu Poatan, que também utilizou um 'emoji' com cara de choro para completar a legenda do post, como se estivesse provocando o rival russo.

Próximo adversário de Alex Poatan

Caso o brasileiro esteja certo e Magomed Ankalaev tenha sido preterido, uma dúvida em relação ao seu futuro surge: quem será o próximo adversário de Alex Poatan no UFC? Uma opção bastante ventilada nos últimos tempos, principalmente pela imprensa especializada e fãs, é uma subida de categoria do striker paulista, para o peso-pesado, onde buscaria seu terceiro cinturão em divisões diferentes na organização - um feito que seria inédito na história do Ultimate.

Se for o caso, Poatan poderia encarar Jon Jones, atual campeão linear dos pesados e considerado por muitos como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA ou lutar contra Tom Aspinall, dono do cinturão interino da categoria. A expectativa era que o americano e o inglês se enfrentassem na sequência pela unificação do título peso-pesado do UFC, mas há a possibilidade de Alex Pereira ter convencido Dana White, que inicialmente era contra, a deixá-lo subir de divisão para tentar fazer história.