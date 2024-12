Sonhador e vizinho de Ramon Dino! Conheça Matheus Camilo, segundo acreano a chegar no UFC

"Trabalhei desde criança por esse momento, sou um cara que acredito muito em Deus. Tudo aconteceu como tinha que acontecer, essa luta estava nos planos de Deus. Claro que ele (Nabotov) foi lá na coletiva do UFC e chamou o público e todo mundo. E me escolheram para lutar com ele. Tudo faz parte do plano de Deus, eu sabia que a vitória era certa. Trabalhei desde criança por esse momento e aconteceu. No dia que falaram que eu iria lutar contra ele e disputando o contrato no UFC, pensei: 'Chegou a minha hora'. Trabalhei muito para isso, não iria deixar passar", relembrou Camilo, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Seguindo os passos de Francimar Bodão

Com o contrato garantido pelo mais recente triunfo, Matheus se juntou a Francimar Barroso como os únicos atletas do Acre que conseguiram chegar até o UFC. Seu conterrâneo, inclusive, teve um papel mais que importante no início de sua trajetória. Foi na academia fundada por 'Bodão' que, aos 16 anos, 'Jaguar' - que já treinava kickboxing e jiu-jitsu - teve o primeiro contato com as artes marciais mistas.

"Antigamente tinha um ex-lutador do UFC, que foi o primeiro lutador do UFC acreano, o Francimar Bodão. Ele abriu uma academia, e nessa academia eu tive o (primeiro) contato com o MMA. A gente já fazia um pouco de MMA, foi ali que comecei a praticar, por volta dos 16 anos. Meu sentimento é de gratidão, nossa terra é um pouco escassa, mas tem muitos talentos. Me vejo como um espelho para outras crianças, exemplo de que dá para chegar lá. Me sinto grato demais. Tenho todo respeito (pelo Bodão), foi o cara que me mostrou o caminho das pedras lá no começo", destacou Camilo.

Vizinho de Ramon Dino

Além de Bodão, que integrou o UFC entre 2013 e 2018, Matheus possui uma relação com outro atleta de alto rendimento que exalta suas raízes do Acre: Ramon Dino. Também conhecido como o 'Dinossauro do Acre', o fisiculturista brasileiro era vizinho de Camilo no bairro de Sobral. E o lutador guarda com carinho as memórias construídas ao lado do agora estabelecido astro mundial do fisiculturismo.