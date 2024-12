Jon Jones zomba de Colby Covington após desafeto ser derrotado no UFC

Em novembro, Jon Jones defendeu o cinturão linear do peso-pesado do Ultimate pela primeira vez e, no último sábado (14), 'venceu' novamente. Tudo porque Colby Covington foi nocauteado por Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa. Ao tomar conhecimento do resultado do duelo, 'Bones' fez questão de zombar do desafeto.

Em sua conta oficial no 'X', Jones comemorou o castigo recebido pelo 'bad boy'. No octógono, Covington sofreu tanto nas mãos de 'New Mansa', que até sangrou. Após a luta, o wrestler reclamou da interrupção médica devido ao corte que apresentou próximo ao olho e revelou que pouco treinou para encarar Buckley por estar empenhado em ajudar Donald Trump a vencer a eleição presidencial americana.

Ciente do posicionamento de 'Chaos', 'Bones' não perdoou e riu do mesmo. Vale pontuar que, no passado, os atletas foram colegas de faculdade, mas, ao longo dos anos, a boa relação se deteriorou. Sempre que pode, Colby detona o campeão do UFC por conta das polêmicas protagonizadas por ele ao longo dos anos em âmbito pessoal e profissional. Portanto, Jones fez questão de comemorar a queda do desafeto.