Jiri Prochazka minimiza chance de vitória de Ankalaev sobre Alex Poatan no UFC

Mais do que a soberania entre os meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira parece ter conquistado também o respeito de boa parte de seus rivais de divisão, especialmente aqueles que já foram 'vítimas' das habilidades do lutador brasileiro dentro do octógono. Prova disso é que alguns deles apostam que o reinado de 'Poatan' na categoria deve continuar, mesmo com uma provável disputa pela frente contra um embalado adversário, o russo Magomed Ankalaev, invicto há 13 lutas.

Depois de Jan Blachowicz, agora foi a vez de Jiri Prochazka prever uma vitória de Alex Poatan sobre Magomed Ankalaev no octógono do UFC. Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', o tcheco - derrotado pelo striker paulista em duas oportunidades, ambas em disputas de título - minimizou as chances do atleta russo destronar o atual campeão meio-pesado do Ultimate, apesar do bom momento vivido por ele.

"Eu acho que não (Ankalaev não tem chance de vencer Poatan), especialmente se ele lutar como tem dito que vai lutar, só na trocação. Desculpa, não (tem chances). Se Alex estiver na mesma forma que mostrou nas últimas lutas, 100% não. (Ankalaev) está vencendo as lutas dele, mas não está mostrando a performance. Mas ele ainda está ganhando. Então, vamos ver", cravou Jiri.