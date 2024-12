Jake Paul afirma que Nate Diaz está com medo de enfrentá-lo no MMA

Jake Paul brilhou no boxe em 2024 e se consolidou como um dos grandes nomes do esporte. Com o sucesso obtido no ringue, o youtuber visa fazer o mesmo no MMA. Inclusive, não é segredo que 'The Problem Child' planeja estrear na modalidade competindo pela PFL na próxima temporada e tem Nate Diaz como principal alvo. Contudo, o atleta lamenta que a nova luta entre eles esteja distante de virar realidade.

Publicamente, o ex-lutador do UFC expressou o interesse de se vingar do youtuber seja em um duelo de boxe ou no MMA e prometeu lhe dar uma surra. No entanto, Jake afirmou que Diaz jamais mostrou tal coragem na hora de negociar uma nova luta entre eles. Tanto que 'The Problem Child' chegou a revelar que o rival recusou uma oferta de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 92,5 milhões) para enfrentá-lo na PFL.

De todo modo, Paul não desistiu da luta e provocou Nate, questionando sua coragem. No primeiro embate envolvendo os atletas, no boxe e realizado em 2023, o youtuber levou a melhor sobre o ex-lutador do UFC por decisão unânime. Logo, Jake esbanjou confiança de que venceria o desafeto também no MMA.