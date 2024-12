Em má fase, Adesanya é derrubado em treino e preocupa fãs para luta no UFC; veja

Israel Adesanya já era visto com certa desconfiança pela comunidade do MMA para sua próxima luta por atravessar um momento delicado na carreira. Agora, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) gerou mais preocupação em parte dos fãs e dos profissionais do esporte para enfrentar Nassourdine Imavov no 'main event' do UFC Arábia Saudita, programado para acontecer no dia 1º de fevereiro. Tudo porque o veterano foi derrubado por um atleta bem menor do que ele em um sparring.

Em registro divulgado pelo perfil 'TIBETAN MMA' no 'Instagram', Adesanya acertou um chute na linha de cintura do parceiro de treino e viu o mesmo agarrar seu pé. Para livrar sua perna e evitar a queda, o nigeriano recuou saltitando e foi perseguido pelo atleta. Colado na parede da academia, o veterano, mesmo sendo maior, acabou permitindo que o lutador agarrasse sua perna novamente e acabou caindo.

Após o vídeo viralizar, Adesanya foi criticado por parte da comunidade do MMA por mostrar uma defesa de queda questionável. Além disso, o veterano também preocupa seus fãs por conta do retrospecto negativo recente. Aos 35 anos, o atleta perdeu duas lutas seguidas, foi derrotado em três dos últimos quatro combates que disputou e já admitiu estar na reta final de carreira. Para piorar a situação, Imavov é mais jovem (29 anos), busca disputar o cinturão do peso-médio e, apesar de ser striker, costuma utilizar o wrestling em combate.