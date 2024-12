De olho no title shot, Virna Jandiroba desafia Yan Xiaonan para luta no UFC

Mudança de planos forçada

A necessidade de encontrar um novo alvo por parte de Virna Jandiroba se deu após a brasileira ser preterida pelo Ultimate na escolha da próxima desafiante ao título dos palhas. Isso porque, apesar da boa fase vivida pela baiana, que venceu suas últimas quatro lutas, a entidade optou por escalar a americana Tatiana Suarez como rival da campeã Zhang Weili no UFC 312, em fevereiro.

Por sinal, a americana seria, originalmente, a próxima oponente de Virna. No entanto, devido a um problema de saúde não divulgado, Tatiana precisou se retirar do confronto, que estava marcado para acontecer na edição de número 310, no último dia 7 de dezembro. Curiosamente, após o cancelamento do confronto contra Jandiroba, Suarez foi confirmada como próxima desafiante ao cinturão da chinesa Zhang Weili.

Hey, Yan!! @yanxiaonan

While Weili Zhang and Tatiana Suarez are busy, I think we should have some fun together into the cage.

What do you think?