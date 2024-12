Dana White elege evento na Esfera como seu momento favorito do UFC em 2024

Com a realização do UFC Tampa do último sábado (14), a temporada de 2024 da principal organização de MMA do mundo chegou oficialmente ao fim. Em época de festividades de fim de ano, onde tradicionalmente as chamadas retrospectivas ganham força, Dana White olhou para trás e elegeu seu momento favorito do período em questão. Sem titubear, o presidente do Ultimate destacou o card da empresa sediado na 'Esfera', em Las Vegas (EUA) - denominado 'Noche UFC', em homenagem ao Dia da Independência do México.

O aguardado show, que recebeu o card numerado do UFC 306 em setembro, foi sediado em uma das arenas mais tecnológicas e luxuosas do mundo. Durante o evento e entre as lutas, os fãs de MMA presentes in loco e também os que acompanhavam ao redor do mundo acompanharam pequenos filmes exibidos nos telões da Esfera. As produções audiovisuais foram feitas por profissionais de peso, vencedores de premiações importantes como Emmy, Globo de Ouro e Grammy.

A estrutura da Esfera também permitiu uma experiência única para os torcedores. Quem esteve presente no card se deparou com telões gigantes e tecnologia de ponta, com efeitos de última geração. Em sua parte externa, a arena apresenta 54 mil metros quadrados de tela. Internamente, ela tem capacidade para 18 mil pessoas, possui outro telão, de 15 mil metros quadrados e com resolução em 18k, e um sistema de som extremamente potente, composto por 160 mil auto falantes, estrategicamente posicionados. Os assentos também foram inovadores, pois vibraram durante a realização do show, principalmente na hora das lutas. Desta forma, na visão de Dana, este foi o momento mais marcante do UFC em 2024.