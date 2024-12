Treinador revela plano de aposentadoria à la Khabib de Islam Makhachev

Considerado como uma espécie de sucessor de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev pode seguir os passos do parceiro de equipe também no que diz respeito ao fim de carreira. De acordo com o treinador Javier Mendez, líder da 'American Kickoxing Academy' (AKA), o russo - atual campeão peso-leve (70 kg) do UFC - já possui planos para pendurar as luvas e se aposentar, mesmo ainda estando no auge, assim como fez seu compatriota há alguns anos.

Em entrevista ao 'Submission Radio', Javier Mendez revelou que Islam Makhachev, atualmente com 33 anos, deve competir somente por mais duas temporadas no UFC. Na visão do renomado treinador, seu pupilo tem tudo para repetir o caminho trilhado pelo ex-campeão Khabib Nurmagomedov, que deixou o esporte aos 32 anos, após uma defesa de título bem-sucedida no Ultimate, quando ainda era considerado um dos melhores - se não o melhor - lutadores de MMA da época.

"Ele provavelmente vai fazer o que Khabib fez e se aposentar aos 35 (anos). Bem, Khabib fez isso muito antes, mas eu acho que 35 é o número mágico para esses caras. Eles têm isso na cabeça deles, que 35 é o ponto de corte. Alguns vão passar, mas eu acho que Islam já está estabelecido financeiramente, ele se saiu muito bem com seu dinheiro, então eu acho que provavelmente vai ser luzes apagadas depois de 35?, revelou Javier Mendez.