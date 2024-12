Khabib culpa videogame por derrota de seu primo no UFC: "Quebrei o computador dele"

"Nós costumávamos ser assim (unha e carne), bons jogadores. Mas agora eu não o vejo jogando há muito tempo", respondeu 'DJ', antes de receber uma tréplica bem-humorada e, aparentemente, verdadeira do russo.

"(Você não vê ele jogando mais) Porque nós quebramos o computador dele, quebramos o computador. Eu sei que você deve estar pensando que é uma piada, mas foi isso e por causa disso. Ele ainda luta, deve lutar em abril. Não (no UFC), em outra organização. Estamos preparando ele, sem mais jogos", concluiu Khabib.

Derrota citada pode ter sido para brasileiro

Apesar de não ter especificado qual derrota em sua opinião foi causada pelo excesso de horas 'perdidas' com videogames, Khabib pode estar se referindo ao confronto de Abubakar contra Elizeu Capoeira. Afinal de contas, essa foi a última apresentação de seu primo no MMA profissional. Na oportunidade, em junho de 2023, o brasileiro derrotou o russo por decisão dividida. Com o tropeço, o membro do clã Nurmagomedov acabou demitido do Ultimate meses depois.

