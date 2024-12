Invicto no UFC, Felipe Lima revela objetivo para a temporada 2025

Apesar de ser uma promessa do MMA, Felipe Lima performou como um veterano no UFC Tampa. No evento realizado no último sábado (14), o brasileiro mostrou segurança e controlou Miles Johns no octógono, levando a melhor por decisão unânime. Vitorioso nas duas lutas que disputou em sua temporada de estreia na organização, 'Jungle Boy' projetou um 2025 grandioso em termos profissionais.

Confiante de que irá manter a sequência positiva no UFC, Felipe revelou a meta ousada de terminar o próximo ano consolidado na elite do peso-galo (61 kg). É bem verdade que, até o momento, o brasileiro competiu como peso-pena (66 kg) pela empresa, mas já comunicou sua intenção de integrar a categoria até 61 kg. Portanto, o atleta, ao retornar para sua divisão de origem, indicou que irá apresentar um desempenho ainda melhor, justificando os elogios que vem recebendo dos fãs e profissionais de MMA.

"No final de 2025, quero terminar no top-10, essa é minha meta. Não importa contra quem. Quem estiver acima de mim, eu quero lutar contra eles. Quero seguir passo a passo, quero levar meu tempo. É claro que direi sim para todas as oportunidades que surgirem, estarei pronto para tudo. Deixe fluir, quando a oportunidade chegar, vou agarrá-la. Sou peso-galo, não sou peso-pena. Todos estão pensando que luto nos penas, mas não. Eu luto nos galos", declarou o atleta na coletiva de imprensa pós-show.