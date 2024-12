Em alta no UFC, Buckley promete conquistar cinturão dos meio-médios em 2025

Joaquin Buckley se consolidou como uma força a ser reconhecida nos meio-médios (77 kg) após impressionar na luta principal do UFC Tampa. No último evento da organização em 2024, realizado no último sábado (14), o striker não tomou conhecimento de Colby Covington e o castigou, vencendo por nocaute no terceiro round via interrupção médica. Como não poderia ser diferente, 'New Mansa' se mostrou empolgado quanto ao seu futuro na categoria.

E não é para menos, já que o americano está invicto na divisão depois de descer do peso-médio (84 kg). Ao realizar a mudança, Buckley venceu seis lutas, sendo a mais recente uma dominação contra o ex-campeão interino e três vezes desafiante ao título linear da categoria. Dessa forma, o atleta, na coletiva de imprensa pós-show, garantiu que o melhor ainda está por vir e cravou que o topo é o seu lugar.

Imparável nos meio-médios, Buckley até se colocou à disposição do UFC para ser o reserva imediato da provável luta entre o campeão Belal Muhammad e Shavkat Rakhmonov, que deveria ter acontecido no início do mês. Como o duelo entre os atletas caiu uma vez, 'New Mansa' se prontificou a assumir o compromisso se um deles não conseguir competir e esbanjou confiança de que pode vencer ambos, de olho no título.