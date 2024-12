Colby Covington critica interrupção em luta no UFC Tampa: "A médica que me derrotou"

O último combate promovido pelo Ultimate na temporada de 2024 terminou em uma interrupção médica. E, como não poderia deixar de ser, a decisão dividiu a opinião dos fãs de MMA mundo afora. Depois de Dana White questionar a paralisação do embate entre Colby Covington e Joaquin Buckley, realizado no último sábado (14), foi a vez de um dos protagonistas do UFC Tampa fazer coro e criticar o desfecho do duelo. Diretamente envolvido na polêmica, o ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg) lamentou a decisão da comissão médica.

Através de um vídeo em seu próprio canal no Youtube, Covington deu sua versão do ocorrido logo após o combate, ainda no vestiário do evento. Visivelmente insatisfeito, o falastrão americano opinou que se sentiu derrotado pela médica que analisou o corte acima de seu olho direito e optou por encerrar o confronto, e não por Buckley, seu adversário na ocasião. Vale ressaltar que o embate foi interrompido no terceiro round e, até então, Joaquin levava aparente vantagem sobre Colby na disputa.

"Era o que iria dizer também (sobre declaração do Dana). Palhaçada. Estava crescendo, uma luta de cinco rounds. Estava apenas me aquecendo naquela luta. Acho que estava empatado em 1 a 1, e estava começando a cansá-lo. Dava para perceber ele respirando pela boca. Estava começando a atingi-lo com mais golpes, então é uma pena que eles tenham parado (a luta). Até o Dana falou que se fosse em Vegas, nunca teria sido interrompida. Eu engoli golpes duros como se fossem nada. Eles não me balançaram. Então voltaremos mais fortes. Sinto que estava começando a sentir meu momento, a luta seria minha nos rounds de campeonato (4 e 5). Então foi uma paralisação infeliz, sinto que foi a médica quem me derrotou essa noite", desabafou 'Chaos', como é conhecido.