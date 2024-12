Volta ao UFC? Conor McGregor sugere ter "boas notícias" para dar em breve

Volta ou não volta?

Sem lutar desde julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier e sofreu uma grave lesão na perna esquerda, Conor McGregor chegou a ter seu retorno ao octógono marcado para acontecer em junho deste ano, no UFC 303. Porém, o confronto contra o americano Michael Chandler, que capitaneou a 31ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter' ao lado do irlandês, precisou ser cancelado por conta de uma nova contusão sofrida pelo ex-campeão, desta vez no dedo mindinho de um de seus pés. Desde então, o futuro do astro do Ultimate segue em xeque, e muitos especulam que o mesmo pode nunca mais voltar a competir no MMA.

Partner went for x-guard but without control of my back leg i can, with good balance and composure, step up and over into reverse knee on belly. I then slot my lead knee in blocking his hip fully while also securing control of both his wrists. I now have both my knees on my... https://t.co/fmq0S0KCdB

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 15, 2024