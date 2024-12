Muhammad Mokaev impressiona e vence primeira luta após sair do UFC

Imparável no MMA, Muhammad Mokaev confirmou o favoritismo ao vencer sua primeira luta após ser liberado pelo UFC. Na última sexta-feira (13), no Bahrain, o britânico, em seu retorno ao Brave CF, não teve qualquer trabalho diante de Joevincent So. Especialista em grappling, o top do peso-mosca (57 kg) finalizou o adversário no primeiro round, mais precisamente em menos de dois minutos.

Originalmente, Mokaev enfrentaria Luthando Biko, mas este não pôde competir no evento. Sendo assim, So assumiu o combate contra o ex-lutador do UFC com poucos dias de antecedência. Com o cenário favorável, 'The Punisher' não deu chance para o adversário. Ao levar Joevincent para o solo, Muhammad rapidamente o 'apagou'. Ao sair ileso da luta, o profissional já expressou o interesse em voltar a competir em janeiro.

Ruptura com o UFC

Em julho, Dana White surpreendeu a comunidade do MMA ao comunicar que o UFC não iria renovar o contrato de Mokaev, invicto e uma das grandes promessas do esporte. É bem verdade que o atleta fez o que pôde para seguir na organização. Disposto a reverter a situação, o britânico declarou seu amor pela companhia e até se ofereceu para competir de graça em sua próxima luta por ter o sonho de se tornar campeão do peso-mosca.