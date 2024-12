Dana White rejeita pedido de title shot de Manel Kape após vitória no UFC Tampa

Nem mesmo a boa atuação de Manel Kape na vitória sobre Bruno Bulldog no card principal do UFC Tampa, no último sábado (14), parece ter convencido a alta cúpula da organização de que o angolano merece uma chance de disputar o título dos moscas (57 kg) na sequência. Pelo menos é o que indicou Dana White, presidente do Ultimate.

Na coletiva de imprensa pós-show, no sábado, Dana descartou a possibilidade de Kape ser agraciado com um 'title shot' já em seu próximo compromisso no UFC. A declaração do cartola joga um balde de água fria nas pretensões do ex-campeão do Rizin. Isso porque, logo após vencer Bruno Bulldog, o atleta angolano - ainda no octógono - pediu diretamente ao dirigente uma chance de lutar pelo cinturão até 57 kg da liga, atualmente sob posse do brasileiro Alexandre Pantoja.

"Não, não, ele não vai receber um 'title shot', mas nós vamos dar o que ele está procurando, com certeza", afirmou Dana White.