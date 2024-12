Lutador brasileiro com amputação congênita aplica nocaute plástico; veja

Protagonista de uma história de superação na vida, Marney Maxx estreou no Shooto Brasil da melhor forma possível. No evento realizado na última sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, o brasileiro, que nasceu com uma uma malformação congênita no braço esquerdo, lutou contra Esteferson da Silva e venceu o compatriota ao aplicar um nocaute plástico no primeiro round. A performance do atleta foi tão impactante, que logo viralizou.

No combate, Marney, que lutou pela última vez em 2022, ignorou a falta de ritmo e a dificuldade de competir sem ter parte de um dos braços, mostrando sua agressividade. Tanto que o atleta abalou Esteferson ao acertar um chute alto e, em seguida, aplicou uma blitz no mesmo, com direito a diretos e joelhada voadora, o levando ao solo.

Com o adversário em situação delicada na grade, Maxx seguiu no ataque e liquidou a fatura com um cruzado de direita, obrigando o árbitro a encerrar a luta. Orgulhoso pela performance, o profissional comemorou a terceira vitória consecutiva, apontando justamente para o braço esquerdo.