Treinador confirma e explica interesse de Topuria em subir de divisão no UFC

Do Bronx como primeiro rival no peso-leve?

Aparentemente, Ilia Topuria já tem planejado sua subida para o peso-leve. Tanto é que o campeão dos penas parece até mesmo ter definido quem gostaria que fosse seu primeiro adversário na categoria até 70 kg do Ultimate. Trata-se do brasileiro Charles Do Bronx, ex-detentor do título até 70 kg da entidade e número dois do ranking, como o próprio georgiano sugeriu.