Pantoja elege novo alvo após recusa de Demetrious Johnson: "O que faz mais sentido"

Alexandre Pantoja pode dizer que limpou boa parte do peso-mosca (57 kg) do Ultimate. E prova disso é que no último sábado (7), na luta principal do UFC 310, precisou desbancar um recém-chegado de outra organização para se testar contra um desafio inédito até então. Bem-sucedido, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) agora já faz planos para sua próxima aparição no octógono mais famoso do mundo. Após ver Demetrious Johnson recusar publicamente seu desafio, o campeão brasileiro já tem outro alvo em mente: Kai Kara-France.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Pantoja citou o neozelandês como um potencial oponente digno para sua próxima defesa de título. Vale ressaltar que os dois já se enfrentaram na 24ª edição do 'The Ultimate Fighter', antes de reforçarem o plantel de atletas do UFC. Na oportunidade, em 2016, o brasileiro derrotou Kara-France na decisão unânime dos juízes e avançou de fase no reality show da empresa.

"Eu sou diferente, ele é diferente. Sim (estou interessado neste duelo). Por agora, essa é a luta que mais faz sentido. Nas últimas três lutas, ele perdeu duas. Mas agora, depois do que eu fiz com a minha categoria, nada mais faz sentido. Eu luto contra o número 1, número 2, com o top 10, aí você traz alguém de outro lugar. Acho que todo mundo tem uma chance agora. Seria uma grande luta. Sim, o Kai Kara-France seria uma luta emocionante. Ele é alguém que vai me elevar a um outro nível. Estaria pronto se o UFC me desse o Kai Kara-France, é uma luta que pode fazer bons números de PPV, ele tem muitos fãs na Ásia. Mas eu não vou (lutar com ele) na Austrália (risos)", explicou o campeão brasileiro.