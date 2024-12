Moicano elogia o campeão Topuria e projeta possível luta no UFC: "Posso finalizar"

Em janeiro, em Los Angeles (EUA), Renato Carneiro enfrenta Beneil Dariush pelo peso-leve (70 kg) do UFC e, animado com a boa fase que vive na carreira, já projeta seu futuro na companhia. Embalado por quatro vitórias seguidas, o brasileiro não esconde que deseja disputar grandes lutas no UFC e competir com frequência. Sendo assim, 'Moicano' tratou de colocar Ilia Topuria em seu radar.

Tudo porque, recentemente, o campeão do peso-pena (66 kg) informou que estaria disposto a abrir mão do cinturão da categoria para competir no peso-leve e até mencionou Charles Oliveira como potencial adversário. Atento ao que acontece no cenário do MMA, Renato, ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', aproveitou o momento e indicou estar interessado em recepcionar Topuria na divisão.

É bem verdade que a mudança do campeão dos penas para os leves não é certa. Mas a possível chegada do georgiano na divisão animou Renato, que já imaginou como seria uma hipotética luta entre eles. Atualmente, Topuria é uma das estrelas do MMA e segue invicto. Ciente do retrospecto do atleta, o brasileiro reconheceu sua qualidade, mas não se intimidou e mostrou confiança de que faria bonito contra ele.