Insatisfeito? Gane explica saída repentina do octógono após luta com Volkov no UFC 310

No entanto, o francês negou a ideia e explicou que, inicialmente, saiu do octógono sem dar a entrevista, porque estava revoltado por ter sofrido uma lesão logo no início da luta contra Volkov. Portanto, Gane frisou que sua movimentação ficou tão limitada, que acabou sendo prejudicado, não conseguindo performar da forma que desejava.

"Eu estava frustrado com a minha luta por causa disso (apontou para o pé machucado). Fiquei frustrado porque comecei meu treinamento para essa luta em julho, e aí você começa a luta assim, no primeiro segundo... Isso mudou muito minha mentalidade, então fiquei frustrado com isso", declarou o atleta na coletiva de imprensa pós-UFC 310.

Registro de Gane no MMA

Ciryl Gane, de 34 anos, foi protagonista de uma ascensão meteórica no UFC e se tornou um dos grandes nomes do peso-pesado no MMA. Na organização desde 2019, o francês impressionou por apresentar alto nível na trocação e, não à toa, foi campeão interino da categoria em 2021. Atualmente, o atleta é o segundo colocado no ranking da divisão.

Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkov (duas vezes), Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano', Serghei Spivac e Tai Tuivasa. No MMA, 'Bon Gamin' é dono de um cartel composto por 13 vitórias, sendo nove pela via rápida (seis por nocaute e três por finalização), e duas derrotas.