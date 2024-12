Demetrious Johnson explica recusa ao desafio de Pantoja: "Não sou mais o melhor do mundo"

Alexandre Pantoja provou novamente no UFC 310 o motivo de ser considerado um dos campeões mais dominantes do atual plantel da organização. Após limpar a categoria dos moscas (57 kg), o brasileiro mediu forças contra o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Rizin, Kai Asakura, e com um desempenho acima da média, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) finalizou o japonês com um mata-leão no segundo assalto. Com o microfone em mãos, 'The Cannibal', como é conhecido, desafiou Demetrious Johnson para uma superluta que poderia definir o 'GOAT' da divisão mais leve entre os homens. Recém-aposentado, o americano, porém, não parece interessado na possibilidade.

Através de seu próprio canal no Youtube, 'DJ', como é conhecido, ativou o 'modo sincerão' e admitiu que não é mais o melhor peso-mosca do mundo, deixando o posto justamente para Pantoja. Aposentado há cerca de três meses, Demetrious também questionou sua motivação para voltar a treinar diariamente e competir no mais alto nível. Com um legado estabelecido e uma situação financeira confortável, o americano reforçou que seus dias de atleta profissional ficaram para trás.