Dana White aponta Volkov como vencedor da polêmica luta contra Gane no UFC 310

Não foi só Alexander Volkov que ficou insatisfeito com o resultado de sua luta contra Ciryl Gane no UFC 310. No evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), o russo perdeu por decisão dividida para o rival, e, de quebra, viu sua sequência de quatro vitórias chegar ao fim. Após o polêmico duelo, parte da comunidade do MMA contestou o triunfo do francês e Dana White também saiu em defesa de 'Drago'.

Na coletiva de imprensa pós-evento, o presidente do UFC classificou Volkov como o verdadeiro vencedor do importante combate válido pelo peso-pesado. Inclusive, Dana fez questão de expor sua opinião pessoalmente para o russo, já que, após a luta, conversou com o mesmo na saída do octógono, ressaltando que ele foi prejudicado pelos juízes laterais. Não satisfeito, o cartola revelou que até se desculpou com o atleta pelos erros, em sua concepção, cometidos por profissionais de fora do Ultimate, que acabaram tirando a vitória de suas mãos.