Volkov contesta derrota polêmica contra Gane no UFC 310: "Tenho certeza que ganhei"

Arbitragem polêmica no MMA é um dos temas mais recorrentes do ramo e, no último sábado (7), durante a realização do UFC 310, em Las Vegas (EUA), voltou à tona com força. Escalados para o card principal do show, Alexander Volkov e Ciryl Gane duelaram durante três rounds e, após a leitura das papeletas, o striker francês foi declarado vencedor na decisão dividida dos juízes. Frustrado com o resultado, o gigante russo protestou veementemente contra o veredito dos profissionais.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o evento, Volkov questionou os critérios adotados na pontuação dos dois juízes que assinalaram vantagem de Gane em dois dos três assaltos do combate. Em sua visão, o russo fez o suficiente para ter o braço erguido sem grandes problemas. E aparentemente uma boa parte da comunidade do MMA concorda com essa narrativa, já que o resultado polêmico rapidamente viralizou nas redes sociais após seu anúncio.